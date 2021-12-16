Emniyet ekiplerinin villaya yaptığı baskında, İranlı 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan 372 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlılardan oluşan bir şebekenin uyuşturucu madde imal etmek için Büyükçekmece’de kiraladıkları villaya operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Ardından villada yapılan aramalarda, işlenmeye hazır vaziyette 372 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Büyükçekmece'de villayı uyuşturucu serasına çevirmişler

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddelere el konulurken yakalanan 3 İranlı, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti'suçundan adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden S.M.L. hakkında 'adli kontrol hükümleri' uygulanırken, S.B. ve M.M. isimli diğer iki İranlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.