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    Büyükçekmece'de yağmur kaza getirdi

    Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kemerini takan sürücü, kazadan burnu dahi kanamadan çıktı.
    • 02.12.2022 - 11:06
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    Büyükçekmece'de yağmur kaza getirdi

    TEM Otoyolu Büyükçekmece bölgesinde kaza yaşandı.

    Hadımköy Gişeler civarında ilerleyen 34 DRF 575 plakalı kamyon, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

    Tankere çarpıp devrildi

    Direksiyon hakimiyetinden çıkan kamyon, emniyet şeridindeki tankere çarptıktan sonra devrildi.

    Burnu bile kanamadı

    Olay sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.

    Bir diğer yandan devrilen kamyon ise vinç ile kaldırıldı.

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