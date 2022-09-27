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Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada

Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada

Piknik tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu gören mahalle sakinleri alevleri su dökerek ve kilimle vurarak söndürdü