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    Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada

    Piknik tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu gören mahalle sakinleri alevleri su dökerek ve kilimle vurarak söndürdü
    • 27.09.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:56
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    Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada

    Yanan piknik tüpü yürekleri ağza getirdi.

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

    Alev alev yandı

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında bir yangın tüpü alev almaya başladı.

    Su ve kilimle söndürmeye çalıştılar

    Olayı gören mahalle sakinleri tüpün etrafında toplanırken, bazı vatandaşlar ise su dökerek ve kilim ile vurarak alevleri söndürmeye çalıştı.

    O anlar kamerada

    Tüp patlamadan söndürülürken büyük bir facianın önüne geçildi.

    İHA'nın aktarımına göre; yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada VİDEO

    Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada #1

    Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada #2


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