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- Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada
Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada
Piknik tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu gören mahalle sakinleri alevleri su dökerek ve kilimle vurarak söndürdü
- 27.09.2022 - 09:36
- Güncelleme : 27.09.2022 - 09:56
Yanan piknik tüpü yürekleri ağza getirdi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Alev alev yandı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında bir yangın tüpü alev almaya başladı.
Su ve kilimle söndürmeye çalıştılar
Olayı gören mahalle sakinleri tüpün etrafında toplanırken, bazı vatandaşlar ise su dökerek ve kilim ile vurarak alevleri söndürmeye çalıştı.
O anlar kamerada
Tüp patlamadan söndürülürken büyük bir facianın önüne geçildi.
İHA'nın aktarımına göre; yaşanan anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Büyükçekmece’de yanan tüpe tehlikeli müdahale kamerada VİDEO