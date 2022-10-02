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    Büyükçekmece'de yaşlı kadının dolandırıldığını torunları fark etti

    82 bin dolarını kaptırdıktan sonra dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan 80 yaşındaki Hacer Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalışmalar kapsamında şüpheliler kısa sürede yakalandı.
    • 02.10.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 16:50
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    Büyükçekmece'de yaşlı kadının dolandırıldığını torunları fark etti

    Dolandırıcıların 'ALO devlet memuru' yalanı devam ediyor...

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 80 yaşındaki emekli Hacer Ö.'yü arayan şüpheliler kendilerini devlet memuru olarak tanıttı.

    "Paralarınıza el koymalıyız"

    Yaşlı kadını arayan kişi, "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı, örgüt sizin evinize de operasyon yapabilir. Operasyon öncesinde biz evdeki ya da hesabınızdaki paralarınıza el koymalıyız. Yoksa paralarınız örgütün eline geçer" dedi.

    82 bin doları teslim etti

    Söylenenlere inanan Hacer Ö., kimseye haber vermeden hesabında bulunan 82 bin doları sözde devlet memurlarına teslim etti.

    Yaşlı kadına iki farklı adres veren şüpheliler, diğer yandan 658 bin lirayı başka bir adreste teslim aldı.

    Torunları sayesinde anladı

    Bir süre sonra başından geçen olayı torunlarına anlatan Hacer Ö., dolandırıldığını torunlarından öğrendi.

    Yaklaşık 2 milyon 150 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran yaşlı kadın, polise giderek şikayette bulundu.

    Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin peşine düştü.

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, çalışmalar neticesinde Abdulkadir G. ile İsmail C. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

    Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 2 dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Büyükçekmece de yaşlı kadının dolandırıldığını torunları fark etti #1


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