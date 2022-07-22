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    Büyükçekmece'de yol kesip havaya ateş açtılar 

    Asker eğlencesi düzenleyen bir grup, 15 araçla konvoy oluşturup yol kesti. O sırada havaya silahla ateş aden bir kişi ise çevredekiler cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 22.07.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 10:15
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    Büyükçekmece'de yol kesip havaya ateş açtılar 

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesineeki Hadımköy Yolu Caddesi'nde toplanan bir grup, 19 Temmuz Salı günü asker eğlencesi düzenledi.

    Toplanan grup, yaklaşık 15 araçla konvoy oluşturdu. İlerleyen saatlerde iki araç, caddede yolu kesip marş okumaya başladı.

    Havaya ateş açtılar

    Grup içindeki bir kişi belinden çıkardığı tabancayla defalarca havaya ateş etti. Daha sonra araçlarına binen kişiler, caddeden uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; çevredekiler cep telefonu kamerasıyla, magandaların yolu kesip havaya ateş açma anları kayıt altına aldı.

    Büyükçekmece'de yol kesip havaya ateş açtılar

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #1

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #2

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #3

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #4

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #5

    Büyükçekmece de yol kesip havaya ateş açtılar  #6


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