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Büyükçekmece'de yol kesip havaya ateş açtılar

Büyükçekmece'de yol kesip havaya ateş açtılar

Asker eğlencesi düzenleyen bir grup, 15 araçla konvoy oluşturup yol kesti. O sırada havaya silahla ateş aden bir kişi ise çevredekiler cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.