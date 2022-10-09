Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada balta ile bir sürücünün üzerine yürüyen şahıs, otomobilin camlarını kırarken başka bir sürücüyü de ezmeye çalıştı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroba Mahallesi'nde K.Y. isimli sürücü ile başka bir sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine otomobilinden balta ile çıkan sürücü, K.Y.’nin üzerine yürüdü.

Camları balta ile kırdı

K.Y., baltayı görünce otomobilini de bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Baltalı sürücü, K.Y.’nin otomobilinin camlarını kırdı.

DHA’nın haberine göre; elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü, bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi.

Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü.

Otomobili üzerine sürüp ezmeye çalıştı

Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Elindeki balta ile tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sefer de manevra yaparken, otomobili tartıştığı sürücünün üzerine sürdü. Sürücü kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Büyükçekmece’de yol verme kavgası: Balta ile sürücülerin üzerine yürüdü VİDEO



Olay anları kamerada

Olay anları, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde öfkeli sürücünün elindeki baltayla diğer sürücünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü.

Tarafların, baltalı saldırganın zararları karşılayacağını söylemesi üzerine uzlaşarak şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bunun üzerine polis 3 sürücüyü de serbest bıraktı.