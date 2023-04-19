Büyükçekmece'de yol verme kavgası: Ters yöne girdi, aracı tekmeledi Ters yönde seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, karşı yoldan gelen kadın sürücünün kendisine yol vermemesine öfkelenince ortalık karıştı. Hatalı sürücü araçtan inerek otomobili tekmeleyip hakaret savurdu. O anlar kamerada.

İHA

Trafikte sık sık yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda kadın sürücü, ters yönden gelen başka bir kadın sürücüye yol vermedi.

Bunun üzerine aracından inen şahıslar, sürücüye tepki göstermeye başladı.

Araca tekme attı, hakaretler savurdu

Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle tartışmada tansiyon daha da yükseldi.

Bu sırada hatalı sürücü ve arkadaşı, yanında kızının olmasına da aldırmadan kadının aracına tekme atarak hakaretler savurdu.

O anlar kaydedildi

Söylemlerini bir süre daha sürdüren kadın aracına binerek oradan uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye araç sürücüsünün cep telefonu tarafından kayda alındı.

Görüntülerde, öfkeli grubun 'Kim olduğumu öğreneceksin' diyerek tehditler savurduğu görüldü.