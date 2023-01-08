Apartman ve sitelerin olduğu caddeye, gece geç saatlerde aracını park ederek camları açık şekilde yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, bir bina sakini portakal atarak tepki gösterdi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki apartman ve sitelerin olduğu Çanakkale Şehitleri Caddesi'ne 3 Ocak Salı gecesi geç saatlerde aracını park eden kadın sürücü, yüksek sesle müzik dinlemeye başladı.

Sesi duyan daire sakinleri de tepki gösterdi.

Aracına portakal attılar

Uyarıları sesten duymayan kadın sürücünün aracına, bir binanın birinci katındaki daireden, portakal ve mandalina fırlatıldı.

Kendisine meyve fırlatılmasına sinirlenen kadın, arabadan inerek bina sakiniyle tartıştı.

Tartışma, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Büyükçekmece'de yüksek sesli müzik dinleyen kadın sürücüye tepki ViDEO

'Bunu atmak ne demek ulan?'

Görüntülerde kadın sürücü, atılan meyveleri kastederek, 'Bunu atmak ne demek ulan?' diyerek tepki gösteriyor.

Yaşlı bir bina sakininin ise 'Allah rızası için sus, hastayım ben' dediği duyuluyor.

Öte yandan kadın sürücünün, aracına meyve atan bina sakinlerini polise ihbar ettiği belirtildi.

“Deprem şiddeti gibi dersem abartmış olmam”

Cep telefonu ile bu ilginç olayı görüntüleyen Mehmet Mert, olanı biteni DHA’ya anlattı.

Mert, “Salı gecesi saat 00.00 sıralarında, bir gürültü duydum. Deprem şiddeti gibi dersem inanın abartmış olmam. Balkona fırladım, nasıl bir ses düzeneğiyse, gerçekten çok yüksekti. Karşı apartmanın önünde park etmiş araçtaki hanımefendi, son ses müzik dinliyordu.

Herhalde aracından inecek diye düşündüm çünkü kapısı açıktı. Salona geçtim, bir süre bekledim ama müzik sesi kesilmedi. Bir kez daha pencereden baktığımda araca ceviz, mandalina ve portakal atıldığını gördüm.

“Annem alkolik”

Kadın arabasından indi, aracına onları atanlara, 'Ne yapıyorsunuz, inin aşağı. Gelin, burası sizin eviniz mi' şeklinde konuşmaya başladı. Meyveleri atanlar da kadına 'İçeride yaşlı, hasta var, sizi başka türlü uyaramazdık' dedi. Kadın sonrasında hakaret ederek konuşmaya başladı. Ben de görüntü alıp, sosyal medyada paylaştım.

Bir süre sonra polisler geldi, hanımefendi çağırmış. Polislere de durumu anlattım, o zaman ben de şikayetçi olayım dedim. En son arabadaki hanımefendinin devlet memuru olduğunu söyleyen kızı geldi, ‘annem alkolik, ben onunla ilgileneceğim’ deyince olay yatıştı.” dedi.