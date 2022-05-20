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    Büyükçekmece'de zıpladığı trambolinin halatı koptu

    Halatın kopmasıyla trambolinin üzerine düşen küçük kızın yürekleri ağza getiren anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 20.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 11:47
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    Büyükçekmece'de zıpladığı trambolinin halatı koptu

    İstanbul Büyükçekmece, Sinanoba Mahallesi'nde bir parkta yaşanan olayda çocuğunu seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, bu sırada kızının videosunu çekmeye başladı.

    İHA'nın haberine göre; küçük kız, trambolinde zıpladığı sırada ise bir anda mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu.

    Halatların kopması sonucu çocuk, üzerinde zıpladığı trambolinin üzerine düştü.

    Sağlık durumu iyi

    Yürekleri ağza getiren olayda anne büyük bir şok yaşarken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Büyükçekmece de zıpladığı trambolinin halatı koptu #1

    Büyükçekmece de zıpladığı trambolinin halatı koptu #2


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