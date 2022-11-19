Ailesi ile AVM'ye giden vatandaş, otopark görevlisinin talep ettiği ücret karşısında çılgına döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir Alışveriş Merkezi'nde kaos çıktı.

İddiaya göre, ailesi ile AVM'ye giden vatandaş, alışverişi bittikten sonra evine gitmek üzere otoparktaki aracına bindi.

Ücret talebine öfkelendi

Bu sırada yanına gelen otopark çalışanları kendisinden ücret talep edince sinirlenen adam ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Vatandaş, "Kızlarım alışveriş fişini attı diye 5 kat yukarı geri gittim. Alışveriş merkezinin altında ücretli otopark nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Büyükçekmece'deki AVM'de otopark ücreti tartışması VİDEO



3 saate kadar ücretsiz

Yaşanan bu durumların tekrarlanmaması için ise Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararda 3 saate kadar ücretsiz olması gerekiyor.