Büyükçekmece'deki engelli bakımevinde şiddet! 2 şüpheli adliyede Engelli bakımevindeki hastaya şiddet uygulayan şahıs ve onu kayda alan arkadaşı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca Valilik, bakımevinin de kapatıldığını açıkladı.

DHA

Büyükçekmece'deki engelli bakımevinden kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Hastaya şiddet uygulayan çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu.

Bakımevi kapatıldı

Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatılırken, hastaya şiddet uygulayan şüpheli Nuri C. ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu cümleler aktarıldı;

24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.

Şüpheliler adliyede

Bir diğer yandan, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.