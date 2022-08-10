Büyükçekmece'deki halı saha yangınında ceset bulundu

Depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Ardından bölgeye yönelen inceleme ekipleri, olay yerinde yanmış ceset buldu.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan halı sahanın depo bölümü, alevlere teslim oldu.

Öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Depoda yanmış ceset bulundu

İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı.

Ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.