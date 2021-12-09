Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü nedeniyle meydana gelen kazada, içerisinde 4 aylık bir bebeğin olduğu otomobildekiler, ölümden döndü. Ağır yaralı anne ve bebek, hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz pazar günü saat 09.41 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de Hadımköy Yolu Caddesi'nde Emrah Kantarcıoğlu ve içinde ailesinin bulunduğu otomobil, yaşadıkları siteden çıktı.

O esnada Kantarcıoğlu'nun aracına, sürücüsü Abdullah Bilen'in kırmızı ışıkta geçtiği plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonucu iki otomobil de farklı yerlere savruldu.

ANNE VE BEBEK AĞIR YARALI

Kazada Emrah Kantarcıoğlu hafif, eşi Ülkü Kantarcıoğlu ve 4 aylık bebeği Eliz Kantarcıoğlu ağır şekilde yaralandı. Şans eseri kaza olduğu anda yolda bulunan bir ambulans, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

BEBEĞİN KAFASI ÇATLADI

Eliz bebeğin kazanın ardından kafatasında çatlama, anne Kantarcıoğlu'nun ise kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan bebeğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaşanan feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'deki kırmızı ışık ihlali, anne ve bebeği ağır yaraladı VİDEO



FACİAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Abdullah Bilen'i, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan sürücünün ise işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BEBEĞİN KAFATASINDA ÇATLAK OLDUĞU BELİRLENDİ"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Emrah Kantarcıoğlu, "Pazar günü ailemle kahvaltı yapmak için siteden çıktık. Biz ışıklarda bekliyorduk. Bize yeşil yandıktan sonra yola dönüş yaptık. Bu sırada kırmızı ışıkta hiç beklemeden geçen bir araç çarptı. Zaten ne olduğunu anlayamadık. Olay çok ani gelişti. Şans eseri kaza yerinin tam yanında ambulans bekliyordu. O ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada ilk müdahalelerimizi yaptık. Bebeğin kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Eşimin göğüs kafesinde kırık oluştu. Bebeğimin kalbinde bir sıvı toplanması olduğu görülmesi üzerine başka bir hastaneye sevk edildik. Orada da çocuk 2 gün kadar yoğun bakımda takip edildi. Eşimi servise yatırdılar. Oradan taburcu oldu. Çarpan kişi, tutuksuz olarak bırakıldı. Herhangi bir işlem yapılmadı. Alkol veya uyuşturucu testi yapıldı mı bilmiyorum. Bunların yapılmasını istiyorum. Kişinin, gereken cezayı almasını istiyorum." dedi.

"TAM BİR FACİAYDI"

Kazayı facia olarak değerlendiren Kantarcıoğlu, "Şu anda bebeğin kafatası çatlağı devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Bunlar zaten adli evraklarla kayıtlı. Keza eşimin sorunu da aynı şekilde devam ediyor. Benim işitme kaybım da devam ediyor. Yaklaşık bir 10 gün sonra tekrar kontrolümüz olacak. Zaten o an ailenizle olduğunuz için ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Aklınız tamamen onlarda. Araba ters döndü, airbag patladı. Duman, ses, görüntü… Tam bir faciaydı. İçerde bebeğimizin de olması, böyle bir şeyin yaşanması herkesi şok etti." şeklinde konuştu.





