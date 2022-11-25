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- Büyükçekmece'deki okulda deney tüpü patladı
Büyükçekmece'deki okulda deney tüpü patladı
Bir ortaokuldaki ders sırasında öğrencinin elinden düşürdüğü deney tüpündeki asit, 3 öğrencinin vücudunu yaktı.
- 25.11.2022 - 15:52
- Güncelleme : 25.11.2022 - 16:05
İstanbul Büyükçekmece'deki okulda dehşet bir olay yaşandı.
Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.
Tüpteki asit öğrencilere geldi
Patlayan deney tüpünün içindeki asit, öğrencilerin üzerine sıçradı.
Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 öğrenci hastanelik oldu
Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.