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    Büyükçekmece'deki okulda deney tüpü patladı 

    Bir ortaokuldaki ders sırasında öğrencinin elinden düşürdüğü deney tüpündeki asit, 3 öğrencinin vücudunu yaktı.
    • 25.11.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 16:05
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    Büyükçekmece'deki okulda deney tüpü patladı 

    İstanbul Büyükçekmece'deki okulda dehşet bir olay yaşandı.

    Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

    Tüpteki asit öğrencilere geldi

    Patlayan deney tüpünün içindeki asit, öğrencilerin üzerine sıçradı.

    Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 öğrenci hastanelik oldu

    Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.

    Büyükçekmece deki okulda deney tüpü patladı  #1

    Büyükçekmece deki okulda deney tüpü patladı  #2

    Büyükçekmece deki okulda deney tüpü patladı  #3

    Büyükçekmece deki okulda deney tüpü patladı  #4


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