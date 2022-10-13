Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çağlayan’da alkollü şahsa küfür dayağı

Çağlayan’da alkollü şahsa küfür dayağı

Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfredince tekme ve yumruklarla darbedildi. Darp anları kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.