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- Çağlayan’da alkollü şahsa küfür dayağı
Çağlayan’da alkollü şahsa küfür dayağı
Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfredince tekme ve yumruklarla darbedildi. Darp anları kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
- 13.10.2022 - 16:23
İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki büfeye geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında alkollü bir şahıs geldi.
Burada sohbete dalan şahıs, aniden küfürlü konuşmaya başladı.
Uyarılara rağmen küfretmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.
Yerde de dövdü
Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı.
Yerdeyken de dayak yiyen şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA’nın haberine göre kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.