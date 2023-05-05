Çağlayan’da genç hakim, sara nöbeti geçirdiği iddia edilen şahsı yanlışlıkla vurdu

İHA

12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö., iddiaya göre bir soruşturmayla ilgili İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’ne gitti, saat 11.00 sıralarında inceleme yapmaya başladı.

Bu sırada mahallelinin de tanıdığı 63 yaşındaki Ali İhsan Y., kaldırımda sara krizi geçirdi.

Krizin verdiği panikle yaşlı adam, hakimin omzunu tuttu.

Genç hakim ise saldırıya uğradığını düşünüp, beylik tabancasını çekti.

33 yaşındaki hakim, kriz geçiren adamı bacağından tek el ateş ederek yaraladı.

Olaya tanıklık edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde bir süre çalışma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yaşlı adamı tanıdıklarını belirten mahalle sakinlerinden Müjdat Selvi, şunları söyledi:

Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan Bey, sara hastası. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyor. İlacı kullanınca fenalaşıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Samimi bir insandır öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında. Bundan sonrası artık yargının işi.