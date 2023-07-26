Çağlayan’da kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne binadan taş yağdı Kaldırımda yürüyenlerin başına, bir binadan kopan çok sayıda taş parçası düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, olayda 2 kişi başından ve kolundan yaralandı.

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İHA

İstanbul’da akılalmaz bir olay yaşandı…

Kağıthane’nin Çağlayan Mahallesi’nde vatandaşlar kaldırımda yürüyordu.

Bu sırada bir binanın üçüncü katından taş yağmaya başladı.

2 kişi yaralandı

Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, panikle etrafa kaçıştı.

Çocuğu olan bir kadın kolundan, bir genç de başından hafif şekilde yaralandı.

Dehşet anları, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Durumları iyi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma yaparak, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Bina sallandı, taşlar düştü

Zabıta ekipleri, o binaya girdi ve taşların neden düştüğünü araştırdı.

Yapılan incelemede klima motorunun takılı olduğu kısımda yaşanan aşınma sonucu binada küçük bir sallantı oluştuğu, bu nedenle de kopan taşların aşağıya düştüğü tespit edildi.

Bunun üzerine taşların düştüğü alan, demir bariyerlerle çevrildi ve çalışma başlatıldı.

"Panik yaşandı, çok korktular"

İnanılması güç olayla ilgili konuşan Cevat Adin, “Tam kapıda beklerken sallantıdan dolayı üst taraftan taşlar düştü. Birinin kafasına diğerinin de koluna geldi. Panik yaşandı, çok korktular. Zaten kadın şoke oldu. Ben de korktum, kıl payı kurtuldum.” dedi.