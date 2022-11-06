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    Çamlıca Kulesi'nde çalışma sırasında vinç parçaları düştü

    Kulenin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
    • 06.11.2022 - 13:33
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    Çamlıca Kulesi'nde çalışma sırasında vinç parçaları düştü

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan ve şehrin tüm noktalarından görülen Çamlıca Kulesi'nde bir kaza yaşandı.

    Kulennin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

    Üst katlarında bulunan camların zarar gördüğü kazayla ilgili açıklama yapıldı.

    "Hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır"

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

    Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

    Çamlıca Kulesi nde çalışma sırasında vinç parçaları düştü #1

    Çamlıca Kulesi nde çalışma sırasında vinç parçaları düştü #2

    Çamlıca Kulesi nde çalışma sırasında vinç parçaları düştü #3


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