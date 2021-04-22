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- Çanakkale açıklarında 101 göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında 101 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- İHA
- 22.04.2021 - 08:29
- Güncelleme : 22.04.2021 - 08:30
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 Nisan Salı günü lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti.
Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 101 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYVACIK GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ
101 göçmen Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Buradaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.