Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
AA

Emniyet güçleri düzensiz göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.

170 düzensiz göçmen yakalandı

Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı