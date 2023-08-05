Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Emniyet güçleri düzensiz göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.
170 düzensiz göçmen yakalandı
Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.