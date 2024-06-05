Çanakkale açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup olduğu tespit edildi.

39 kaçak göçmen yakalandı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19’u çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)