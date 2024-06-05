Çanakkale açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
39 kaçak göçmen yakalandı
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19’u çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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