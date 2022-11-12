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- Çanakkale açıklarında, 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında, 42 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurları tarafında Türk karasularına itildikleri belirlenen lastik bot içeresindeki 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme sürüklenmekten kurtarıldı.
- 12.11.2022 - 09:11
Çanakkale’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu ile kurtarıldılar
DHA’nın haberine göre; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.