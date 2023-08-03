Çanakkale açıklarında 57 göçmen yakalandı
AA

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Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

57 göçmen teslim edildi

Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz yakalanarak kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.