İstanbul'dan İtalya'ya seyreden ve içinde araçların da olduğu öğrenilen Ro-Ro gemisinde, araçlardan birinin tutuşması üzerine yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

PERSONEL DUMANLARI FARK ETTİ

Geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı VİDEO

KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

26 bin 525 grostonluk gemiye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10’ ile ‘Kurtarma-4’ römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi.

GEMİ YAN YATTI

Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

OTOBÜS TUTUŞTU

22 personel ile 3 yolcunun olduğu gemide 220 araç bulunduğu öğrenildi. Gemideki yangının bir otobüsün tutuşması neticesi başladığı belirtildi.