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- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı
Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı
- İHA
- 11.02.2021 - 16:45
- Güncelleme : 11.02.2021 - 16:53
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.
PERSONEL DUMANLARI FARK ETTİ
Geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.
Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı VİDEO
KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ
26 bin 525 grostonluk gemiye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10’ ile ‘Kurtarma-4’ römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi.
GEMİ YAN YATTI
Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
OTOBÜS TUTUŞTU
22 personel ile 3 yolcunun olduğu gemide 220 araç bulunduğu öğrenildi. Gemideki yangının bir otobüsün tutuşması neticesi başladığı belirtildi.