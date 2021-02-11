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    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

    İstanbul'dan İtalya'ya seyreden ve içinde araçların da olduğu öğrenilen Ro-Ro gemisinde, araçlardan birinin tutuşması üzerine yangın çıktı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:53
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    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

    PERSONEL DUMANLARI FARK ETTİ

    Geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı VİDEO

    KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

    26 bin 525 grostonluk gemiye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10’ ile ‘Kurtarma-4’ römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı #1

    GEMİ YAN YATTI

    Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı #2

    OTOBÜS TUTUŞTU

    22 personel ile 3 yolcunun olduğu gemide 220 araç bulunduğu öğrenildi. Gemideki yangının bir otobüsün tutuşması neticesi başladığı belirtildi.

    Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın çıktı #3

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