Çanakkale Ayvacık açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik başlattığı seferberlik hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda sınır bölgelerde ve denizlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarını yakalıyor.

Bu operasyonlara bir yenisi de Çanakkale'de eklendi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

31 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.