Çanakkale Boğazı’nda 24 metrelik tekne aldı

İHA
Çanakkale Boğazı’nda Kumkale açıklarında hareketli dakikalar yaşandı.
Sebebi bilinmeyen bir nedenle 24 metre uzunluğunda, içinde 4 kişi bulunan tekne su almaya başladı.
Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirildi.
Tekne kurtarıldı
Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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