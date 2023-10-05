Çanakkale Boğazı’nda 24 metrelik tekne aldı
İHA

Çanakkale Boğazı’nda Kumkale açıklarında hareketli dakikalar yaşandı.

Sebebi bilinmeyen bir nedenle 24 metre uzunluğunda, içinde 4 kişi bulunan tekne su almaya başladı.

Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirildi.

Tekne kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)