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Çanakkale ve Aydın’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale ve Aydın’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden biri 45, diğeri 51 yaşında olan iki kişinin önce görme kaybı yaşadığı belirtildi.