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    Çanakkale ve Aydın’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

    Hayatını kaybeden biri 45, diğeri 51 yaşında olan iki kişinin önce görme kaybı yaşadığı belirtildi.
    • AA
    • 08.11.2020 - 12:37
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    Çanakkale ve Aydın’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Levent A. ve 51 yaşındaki A.E., iddiaya göre birlikte ev yapımı sahte alkol içti.

    Sabah uyandıklarında vatandaşların ikisi de gözlerinin görmediğini belirtip alkol zehirlenmesi nedeniyle Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    BİRİ 4 KASIM’DA DİĞERİ DE BUGÜN ÖLDÜ

    Durumu ağır olan A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken, 4 Kasım günü yaşamını yitirdi.

    Aydın'daki bir hastaneye sevk edilen Levent A.’nın da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

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