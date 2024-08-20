Çanakkale yangınında uçaklar 708 sorti yaptı, 146 saat havada kaldı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan ve 700 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınında; 12 uçak, 9 helikopter 708 sorti yaptı, 146 saat havada kaldı ve 2 bin 579 ton su kullandı.

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İHA

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51'de Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük bir paniğe neden oldu.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 24 saat sonra kontrol altına alınan yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi.

Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi.

980 BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Orman personeli tedavilerinin ardından tekrar görevlerinin başına döndü.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan bazı yabancı mezarlıklar alevlerden zarar gördü. Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermileri de yangın sonrası ortaya çıktı. Kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.

2 BİN 579 TON SU KULLANILDI

Tarihi Alan'daki yangında uçak ve helikopterler 708 sorti yaptı, 146 saat havada kaldı ve 2 bin 579 ton su kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)