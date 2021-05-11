Çanakkale'de 12 gündür aranan zihinsel engelli kadın ölü halde bulundu

Ezine'de 12 gündür kayıp olan zihinsel engelli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 28 Nisan günü tarlasına gitmek için evinden çıkan ve o gündür haber alınamayan zihinsel engelli kadın, hayatını kaybetmiş halde bulundu.

TARLAYA GİTTİKTEN SONRA HABER ALINAMADI

4 çocuk annesi olan Cemile Aslan Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşıyordu. 61 yaşındaki Aslan, 28 Nisan günü tarlaya gitmesinden sonra kendisinden haber alınamadı.

EN SON SANTRAL YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

12 gündür aranan yaşlı kadın, en son dün saat 14.00 sıralarında rüzgar enerji santralinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından santral yakınlarında bulunan boş arazide görüldü.

Santral görevlisi bu durumu hemen köy muhtarı Ali Can’a bildirdi. Cemile Aslan’a ulaşamayan muhtar, durumu ailesine ve jandarmaya haber verdi.

12 GÜN SONRA BAŞKA BİR KÖYDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katılımı ile yaşlı kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Hayvanlarını otlatmaya götüren Arasanlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin, Sarpdere köyü Yörükkonağı mevkiinde yerde yatan bir kadın cesedi görünce, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptıkları inceleme sonucu, cesedin 12 gündür aranan Cemile Arslan'a ait olduğunu belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arslan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.