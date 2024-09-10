Çanakkale'de 12 yaşındaki çocuk kayboldu Ezine ilçesinde çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu bulmak için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

İHA

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde, 12 yaşındaki Resul Guliyef evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve dönmediğini fark eden endişeli aile, durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

KÖYDEN ÇIKTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Köy girişindeki güvenlik kameraları incelendiğinde, Resul’ün köyden çıkış yaptığı tespit edildi. Geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları kapsamında ormanlık alanlar taranırken, köydeki evler ve iş yerleri de tek tek kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına köy halkı da gönüllü olarak katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)