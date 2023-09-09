Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpeğin zehirlenerek telef olduğu iddiası Çanakkale'de 14 kedi ve 4 köpeğin zehirlenerek telef olması hayvanseverlerin tepkisini çekti.

İHA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Şakirbey köyünde iddiaya göre fare zehriyle zehirlenen bazıları sahipli 14 kedi ve 4 köpek telef oldu.

Kedi ve köpeklerin sahipleri ile hayvanseverler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir"

Biga Sokak Hayvanları Koruma Derneği (BİSHAK) Başkan Yardımcısı Çiğdem Düven Koca, yaptığı açıklamada, "Olay büyük. Bu hayvanlar kanunla korunan hayvanlar ve sahipli. Sahipli, sahipsiz zaten hepsi korunuyor. Telef olan kedi ve köpeklerin sahibi komşularıyla hiçbir husumetinin olmadığını söyledi. Ama bunun yapılması hiç hoş değil. Hayvana zarar veren birisi yarın insana zarar verebilir, onu artık vicdansız bir insan olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)