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    Çanakkale'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı

    FETÖ üyesi olmak suçundan aradan 2 şüpheli, sürat teknesi ile Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.
    • 05.09.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:30
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    Çanakkale'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı

    Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.

    Midilli Adası’na kaçmak üzereyken yakalandılar

    FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

    AA’nın haberine göre; gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Çanakkale de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı #1


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