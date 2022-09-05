Çanakkale'de 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan aradan 2 şüpheli, sürat teknesi ile Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.

Midilli Adası’na kaçmak üzereyken yakalandılar

FETÖ üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

AA’nın haberine göre; gözaltına alınan 2 zanlı ile organizatör olduğu tespit edilen bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.