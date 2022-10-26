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Çanakkale’de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 26.10.2022 - 21:18
Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler
İHA'nın aktardığına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 20 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.