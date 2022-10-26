Petrol
93.78
2.22%
Euro
18.7513
1.08%
Dolar
18.6034
0.00%
Altın
996.64
0.79%
Borsa
3976
0.03%
Bitcoin
388.299
2.36%
BTXN Coin
10.54
0.00%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Çanakkale’de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 26.10.2022 - 21:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale’de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler

    İHA'nın aktardığına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 20 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

    Çanakkale’de 20 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı
    3. Sayfa

    Marmaris’teki bir villadan 28 göçmen çıktı

    Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı
    Dünya

    Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir