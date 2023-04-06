Çanakkale'de 3 ay süren uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklu Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 227 olaya müdahale edilirken, 263 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

İHA

Yurt genelinde zehir tacirlerine geçit verilmiyor.

Ekipler bu kez Çanakkale'de harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merkez ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

3 ay sürdü

01.01.2023-03.04.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 227 olaya müdahale edildi.

Bu süreçte 263 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirilip, işlemlerinin ardından 13 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

13 kişi daha tutuklandı

Ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 30 şahıs da ekipler tarafından yakalanarak, işlemleri akabinde 13'ü tutuklandı.

17 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Ele geçirilenler

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 991 gram metamfetamin, 293 gram skunk, 150 gram esrar, 146 gram bonzai, 5 gram kokain, 412 adet ecstasy, 170 adet sentetik ecza, 6 adet tabanca ile 61 adet mermi, 1 adet tüfek ve 4 bin 145 TL ele geçirildi.