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    Çanakkale'de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi

    Geçirdiği trafik kazasından 30 saat sonra itfaiye ekiplerinin kurtardığı yaralı öğretmene ilişkin açıklama yapan itfaiye eri, öğretmenin yaşamasının mucize olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 15:35
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    Çanakkale'de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi

    Çanakkale'nin merkezinde oturan bir öğretmen, her gün Bayramiç ilçesindeki çalıştığı okula gitmek için aynı yolu kullanıyordu.

    Ancak önceki gün Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni olan Seher Güllüce, çalıştığı okula gitmedi.

    Çalışma arkadaşları ve yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından öğretmeni arama çalışmaları başlatıldı.

    TELEFON SİNYALİ EZİNE'DE GÖSTERDİ

    Ekipler, Güllüce'nin dün sabah saat 07.30 sıralarında Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt aldığını belirledi, ayrıca en son telefon sinyalinin Ezine ilçesi yakınlarından geldiğini saptadı.

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #1

    30 SAAT YARDIM BEKLEDİ

    Kaza yapmış olabileceği şüphesiyle kara yolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, dün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbentbaşı mevkisindeki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu. Güllüce'nin yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı.

    ORMANDA BULUNDU

    Otomobilin kara yolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği bildirildi. Kazanın, arama yapan polislerden birinin, bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Durumdan şüphelenip, ormana giren ekiplerin Seher Güllüce'yi bulduğu kaydedildi.

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #2

    "ARACI ÇIKARTMAK İÇİN ÖNCE KEŞİF YAPTIK"

    Seher öğretmeni araçtan çıkaran Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi, yaşananları anlattı. İtfaiye Amiri Hasan Güçlü, polisin otomobili bulduktan sonra kendilerine haber verildiğini belirterek, "Olay yerinde ilk olarak Seher öğretmeni, araçtan nasıl çıkaracağımızın keşfini yaptık. Polisten, jandarmadan ve 112 Acil Servisi'nden yardım alarak hep birlikte Seher öğretmenimizi ambulansa ulaştırdık. Bitkin bir haldeydi. Yaşaması mucizeydi. Yaşadığına biz de sevindik. Allah'a şükürler olsun ki; onu da kurtardık." dedi.

    "ÇOK BİTKİN BİR DURUMDAYDI"

    İtfaiye eri Cüneyt Doğan ise, "Aracın şarampole uçtuğunu gördük. Yanına gittiğimizde ismini sorduk. Seher öğretmenmiş. 'Bilinciniz yerinde mi hanımefendi' diye sorduğumda, kendindeydi. Sonra sağlık ekibi ile birlikte kazazedeyi nereden, nasıl çıkaracağımıza amirimizin talimatıyla karar vererek yukarıya taşıdık. Yaralıydı, çok bitkin bir durumdaydı. Sadece 'İyiyim' dediğini algıladık." diye konuştu.

    Seher Güllüce'nin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #3

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #4

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #5

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #6

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #7

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #8

    Çanakkale de 30 saatte yardım giden öğretmenin yaşamasına mucize denildi #9


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