Çanakkale'de 300 bin liralık sigara çaldılar

Çanakkale'de 300 bin liralık sigara çaldılar

Duvarını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 11 bin paket sigara çalan 3 şüpheli yakalandı.

10 Haziran'da Çanakkale’nin Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen N.K., C.H. ve S.H., duvarını kırarak içeriye girdi.

Şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri N.K., C.H. ve S.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sigaralar teslim edildi

Polis, çalınan 11 bin paket sigarayı da iş yeri sahibine teslim etti.

DHA’nın haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.