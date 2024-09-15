Çanakkale’de 34 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
34 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-4304 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17’si çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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