Çanakkale’de 34 kaçak göçmen kurtarıldı
İHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

34 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-4304 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17’si çocuk 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

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GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör