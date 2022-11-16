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    Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvacık açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
    • 16.11.2022 - 18:16
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    Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen 38 kaçak göçmen itildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

    Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botları 'TCSG-907' ve 'KB-20', Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen lastik bot içinde 38 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi

    İHA'nın haberine göre, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Çanakkale de 38 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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