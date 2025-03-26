Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda, bir yeni operasyon da Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında şüpheli bir hareketlilik tespit etti.

41 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Hareketliliğin, göçmenlerin taşındığı bir lastik bota ait olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen "KB-119" ve "TCSG-905" botlarının ekipleri, lastik bottaki Afganistan ve İran uyruklu 20'si çocuk 41 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

GÖÇMEN ÖN SEVK MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.