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    Çanakkale'de 5 gün önce kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

    71 yaşındaki Özkan'ın cesedine, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
    • AA
    • 03.12.2020 - 15:13
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:46
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    Çanakkale'de 5 gün önce kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

    Naldöken köyündeki evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan'ın 28 Kasım'da kaybolması üzerine yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

    Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Özkan'ın cesedine ulaşıldı.

    Özkan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Çanakkale de 5 gün önce kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu #1

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