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- Çanakkale'de 5 gün önce kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
Çanakkale'de 5 gün önce kayıp olan yaşlı adam ölü bulundu
71 yaşındaki Özkan'ın cesedine, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
- AA
- 03.12.2020 - 15:13
- Güncelleme : 03.12.2020 - 15:46
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.
Naldöken köyündeki evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan'ın 28 Kasım'da kaybolması üzerine yakınları durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.
ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU
Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında, köye 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Özkan'ın cesedine ulaşıldı.
Özkan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.