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Çanakkale'de 57 göçmen kurtarıldı
Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 20.04.2022 - 16:13
- Güncelleme : 20.04.2022 - 16:38
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk kara sularına bıraktığını tespit etti.
Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.
57 göçmen kurtarıldı
İHA'nın haberine göre; Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.