Çanakkale'de 57 göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk kara sularına bıraktığını tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.

57 göçmen kurtarıldı

İHA'nın haberine göre; Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.