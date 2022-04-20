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    Çanakkale'de 57 göçmen kurtarıldı

    Ayvacık ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 20.04.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:38
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    Çanakkale'de 57 göçmen kurtarıldı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin  Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu Türk kara sularına bıraktığını tespit etti.

    Bunun üzerine olay yerine doğru hareket eden TCSG-28 Bot Komutanlığı ekipleri, denizde sürüklenmekte olan 57 Afgan göçmeni kurtardı.

    57 göçmen kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; Küçükkuyu’da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Çanakkale de 57 göçmen kurtarıldı #1

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