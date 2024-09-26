Çanakkale'de 7,5 yıl hapisle aranan FETÖ'nün ilçe imamı yakalanıp, tutuklandı
DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele son sürat devam ediyor...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.

İLÇE İMAMI

Operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde ‘Çorum’un Osmancık ilçe imamı’ A.D.D. yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Furkan Can
Editör