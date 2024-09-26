Çanakkale’de hareketli dakikalar...
Cevatpaşa Mahallesi’nde karşı karşıya gelen aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birine silahlar ve kesici aletlerle saldırdı.
POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNE KADAR ÇATIŞTILAR
Çıkan çatışma Cevatpaşa Mahallesinde bulunan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar geldi.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı.
Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6 yaralı kent merkezinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Karakolu’na çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı.
Anafartalar Karakolu önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheliyi yakalandı. 2 tabancaya el konuldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polisler kent merkezinde olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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