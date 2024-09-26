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Çanakkale'de silahlı alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Çanakkale'de silahlı alacak verecek kavgası: 6 yaralı Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu sokak üzerinde husumetli olan iki grup aarsında çıkan kesici alet ve silahlı alacak verecek kavgasında 6 kişi yaralandı.