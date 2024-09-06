Çanakkale'de anne-kızın hazin sonu

DHA
Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kızılköy mevkiinde, Ünzile Alacaoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNCE KENDİSİ SONRA KIZI ÖLDÜ
Alacoğlu’nun yanındaki annesi Gülten Yalçıntepe de kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış