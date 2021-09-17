Çanakkale'de annesini öldüren şahıs tutuklandı

Başına keser vurarak annesi Nermin Güler'i öldüren Kamil Güler, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs, cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi yaşayan 68 yaşındaki Recep Güler, 66 yaşındaki eşi Nermin Güler'i aradı ancak ulaşamadı.

Eşinin telefona cevap vermemesi üzerine panikleyen Güler, daha önce oğlu ile tartıştığını belirterek polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri Recep Güler'in ihbarı üzerine Nermin Güler'in yaşadığı eve geldi.

OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kapının açık olması üzerine eve giren ekipler, Nermin Güler'i yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Nermin Güler'in, iki katlı evin üst katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Kamil Güler tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Kamil Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.