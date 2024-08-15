Çanakkale'de araç sahipleri, feribottaki yerlerini itfaiyeye vermedi Çanakkale'deki yangına müdahale etmek için feribota yanaştırılan itfaiye araçları, bazı araç sahipleri yer vermeyince beklemek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi

Yurdun dört bir yanında yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele ediliyor.

Bu mücadeleye sivil vatandaşlar da zaman zaman gönüllü destek oluyor.

Ancak bu kez tersi yaşandı.

Çanakkale'de Karadut mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale için Geyikli, Ezine ve Ayvalık itfaiye ekipleri müdahale etti.

ARAÇ SAHİPLERİ YER VERMEDİ, İTFAİYE MÜDAHALEDE GECİKTİ

Ancak, Geyikli iskelesinde yaşanan bir aksilik, iki itfaiye aracının feribota binememesine yol açtı.

Feribotta yer açılması için 2-3 otomobilin indirilmesi gerektiği bildirildi; ancak bazı araç sahiplerinin buna itiraz etmesi nedeniyle itfaiye araçları feribota alınamadı.

Bunun üzerine Gestaş, itfaiye araçlarını adaya ulaştırmak için acilen başka bir feribotu hazırlayıp yola çıkardı.