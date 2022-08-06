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    Çanakkale'de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

    Çanakkale'de bir aracın önüne geçen 2 yaşındaki Seren İbidi, aracın altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 06.08.2022 - 01:51
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    Çanakkale'de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

    Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen olayda, İstiklal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde postane şubesine giden anne Cemile İbidi, çocuğu Seren İbidi'yi (2) bebek arabası içerisinde kaldırımda bıraktı.

    Tekerin altında kaldı

    Küçük çocuk bir süre sonra arabasından inerek yola çıktı. O esnada cadde üzerinde seyretmekte olan araç, Seren İbidi'yi fark etmeyerek çarptı.

    Çanakkale'de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi - Video

    Çanakkale de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi #1

    Hastanede hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, aracın altında kalan küçük çocuk, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü M.A.'nın Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

    Kazanın gerçekleşme anı ise cadde üzerinde bulunan MOBESE kamerasınca kaydedildi.

    Çanakkale de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi #2

    Çanakkale de aracın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi #3


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