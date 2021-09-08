Çanakkale’de araçtan çıkan kaçak içkilere el konuldu

Şüpheli olduğu belirlenen O.A.Ö. isimli şahsa ait araç durdurularak aramalar yapıldı. Aramalarda, 100 adet kaçak viski ele geçirildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi üzerinde şüpheli olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.

O.A.Ö. isimli şahsa ait olduğu belirlenen araçta aramalar yapıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aramalarda, birer litrelik 100 adet kaçak viski ele geçirildi.

Ekipler kaçak içkilere el koyarken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.