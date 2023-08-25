Türkiye son günlerde ormanlarını koruma telaşında.
Muhtelif yerlerde çıkan orman yangınlarına karşı insanüstü bir mücadele örneği sergileniyor.
Çanakkale'de de benzer şekilde 3 gün geçirildi.
Denizli'den destek geldi
Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan 3 günde kontrol altına alınan orman yangınına destek için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çameli Orman İşletme Şefliği'nden 2 tim gönderildi.
12 yangın söndürme işçisi, 2 arazöz ile alevleri söndürme çalışmalarına katıldı.
Bir anda alevlerin arasıda kaldı
Müdahale sırasında bir arazözün arkasında bir anda alevler yükseldi.
Diğer arazözdeki işçiler, alevleri fark edip, uyarıda bulundu.
Uyarı sonrası arazözü ile manevra yapan işçi, son anda alevlerin arasından kurtuldu.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.