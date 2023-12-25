Çanakkale'de askeri personel yalanıyla dolandırıcılık! 500 bin liralık vurgun Yenice'de yaşayan M.S.’ye kendilerini askeri personel olarak tanıtarak terör örgütüne karıştığı yalanıyla 500 bin TL dolandıran H.B. ve V.E., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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DHA

Kendini güvenlik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların vurgunları bitmiyor...

Benzer çok sayıda olaya ve uyarılara rağmen "Alo adınız terör soruşturmasına karıştı" yalanı yine işe yaradı.

Son olay Çanakkale'de yaşandı.

Yenice ilçesine bağlı Yarış köyünde H.B. ve V.E., M.S.'ye kendilerini ‘askeri personel’ olarak tanıtıp, terör örgütüne karıştıklarını, bu olaydan kurtulması için para vermesi gerektiğine ikna etti.

Yalanla kandırıp 500 bin TL aldılar

M.S., dolandırıcılara 500 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.S. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekipler oluşturuldu.

Özel ekipler tarafından yapılan araştırma, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin H.B. ile V.E. olduğu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Jandarma ekipleri tarafından dün Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlenerek, H.B. ile V.E. yakalanarak Çanakkale’ye getirildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ile V.E. tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)